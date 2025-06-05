Бывшие сотрудники БЭБ и Нацполиции разоблачены на вымогательстве 150 тыс. долл. США

Работник НАБУ на месте событий. Иллюстративное фото: НАБУ

Двое бывших правоохранителей — детектив Бюро экономической безопасности (БЭБ) и следователь Нацполиции Киевщины — стали фигурантами резонансного дела о вымогательстве крупной взятки. Злоумышленники разоблачены на попытке получить неправомерную выгоду в размере 150 тысяч долларов США от руководителя одной из компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в четверг, 5 июня.

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Детали дела

По информации следствия, именно такую сумму чиновники требовали за "решение" вопросов — в частности, за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности и разблокирование счетов его компании.

Правоохранители давили на бизнесмена, убеждая его в неизбежности подозрения, приговора и конфискации имущества в случае отказа сотрудничать.

После начала расследования обоих фигурантов уволили с должностей. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Кроме того, бывшему полицейскому объявлено еще одно подозрение — по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Во время обыска у него было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил без соответствующего разрешения.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули новые обвинения против экс-министра здравоохранения Максима Степанова. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме, в частности — в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Кроме того, бывшего руководителя государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина" подозревают в незаконном обогащении, связанном с госзакупками. По версии следствия, он причастен к присвоению миллионов евро через манипуляции с авторскими правами на элементы защиты официальных документов. Деньги якобы выводились в оффшорные юрисдикции.