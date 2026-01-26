Відео
Вільна торгівля зі США — Гетманцев про економічну стратегію

Вільна торгівля зі США — Гетманцев про економічну стратегію

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 01:19
Економіка та оборона разом із США — Гетманцев про важливість співпраці зі Штатами
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Україна розглядає зону вільної торгівлі зі Сполученими Штатами як один із важливих елементів стратегічного партнерства. Цей крок має доповнити оборонну співпрацю та спільне виробництво озброєнь.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому США не замінять ринок ЄС

Гетманцев заявляє, що логістика диктує свої умови. Географічна віддаленість робить Євросоюз нашим головним торговельним партнером і це об’єктивна реальність. Однак зв’язки з Вашингтоном мають зовсім іншу вагу — вони охоплюють фінанси, безпеку та високі технології.

Депутат зауважив, що вільна торгівля є лише частиною широкого діалогу між країнами.

"Безперечно, сама по собі вільна торгівля зі Сполученими Штатами не може вирішити весь клубок наших проблем. Нам потрібен комплексний підхід", — наголосив нардеп. 

Зараз Київ робить ставку на глибоку інтеграцію в економічний простір ЄС. Водночас поглиблюємо взаємодію з американськими партнерами, сказав Гетманцев. І оборонний сектор, на його думку, став локомотивом цієї співпраці.

Спільне виробництво зброї — це реальний і відчутний здобуток. Економічна стабільність України безпосередньо залежить від таких системних рішень, сказав політик. 

Раніше Гетманцев заявив, що Україна має застосувати всі засоби дипломатії, щоб утримати Трампа та США на своєму боці. Повідомив нюанси стратегії.

Нагадаємо, деякі українці можуть не сплачувати ЄСВ у 2026 році. Звільнення від єдиного соціального внеску передбачили для окремих категорій громадян.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
