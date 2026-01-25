Трамп на боці України — Гетманцев про тактику переговорів

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Україна має застосувати всі засоби дипломатії, щоб утримати Дональда Трампа та США на своєму боці. Результат переговорів наразі важливіший за політичні рейтинги чи формальні жести.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Чому дипломатична ввічливість — це стратегічна зброя

Мистецтво перемовника полягає в результаті, вважає Гетманцев. Він переконаний: Україна повинна діяти прагматично. Якщо для залучення Трампа потрібна підкреслена повага чи компліментарні вчинки — це варто робити. Мета виправдовує засоби. Нам потрібен сильний союзник. США мають залишатися з нами.

Народний депутат наголосив, що сьогодні ключові фігури, зокрема Кирило Буданов та Давид Арахамія, фактично жертвують своїм політичним майбутнім. Вони ставлять кар'єру на кін заради досягнення миру. Це свідомий ризик.

"Мир не буде сприйнятий усім суспільством позитивно", — зазначає Гетманцев.

Будь-яке рішення щодо завершення війни виявиться важким і непопулярним і це неминуче. Політики це розуміють, але продовжують працювати.

Окремо Гетманцев пройшовся по медійних "пропагандистах", які критикують будь-які спроби діалогу. Він назвав їх людьми, що звикли до комфорту війни. Для них мир — це втрата фінансової бази, вважає політик.

Раніше стало відомо, що під час візиту о Литви Володимир Зеленський заявив про проблемні питання в переговорах з РФ. Українська позиція щодо територій залишається незмінною.

Також повідомлялось, яку оцінку тристороннім переговорам в Абу-Дабі дав спецпредставник Трампа Віткофф. Чиновник наголосив, що переговори продовжаться вже наступного тижня.