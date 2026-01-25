Трамп на стороне Украины — Гетманцев о тактике переговоров

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

Украина должна применить все средства дипломатии, чтобы удержать Дональда Трампа и США на своей стороне. Результат переговоров сейчас важнее политических рейтингов или формальных жестов.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Искусство переговорщика заключается в результате, считает Гетманцев. Он убежден: Украина должна действовать прагматично. Если для привлечения Трампа нужно подчеркнутое уважение или комплиментарные поступки - это стоит делать. Цель оправдывает средства. Нам нужен сильный союзник. США должны оставаться с нами.

Народный депутат подчеркнул, что сегодня ключевые фигуры, в частности Кирилл Буданов и Давид Арахамия, фактически жертвуют своим политическим будущим. Они ставят карьеру на кон ради достижения мира. Это сознательный риск.

"Мир не будет воспринят всем обществом положительно", — отмечает Гетманцев.

Любое решение по завершению войны окажется тяжелым и непопулярным и это неизбежно. Политики это понимают, но продолжают работать.

Отдельно Гетманцев прошелся по медийным "пропагандистам", которые критикуют любые попытки диалога. Он назвал их людьми, привыкшими к комфорту войны. Для них мир — это потеря финансовой базы, считает политик.

Ранее стало известно, что во время визита в Литву Владимир Зеленский заявил о проблемных вопросах в переговорах с РФ. Украинская позиция по территориям остается неизменной.

Также сообщалось, какую оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби дал спецпредставитель Трампа Уиткофф. Чиновник отметил, что переговоры продолжатся уже на следующей неделе.