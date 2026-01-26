Видео
Свободная торговля с США — Гетманцев об экономической стратегии

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 01:19
Экономика и оборона вместе с США — Гетманцев о важности сотрудничества со Штатами
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

Украина рассматривает зону свободной торговли с Соединенными Штатами как один из важных элементов стратегического партнерства. Этот шаг должен дополнить оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Гетманцев заявляет, что логистика диктует свои условия. Географическая удаленность делает Евросоюз нашим главным торговым партнером и это объективная реальность. Однако связи с Вашингтоном имеют совсем другой вес — они охватывают финансы, безопасность и высокие технологии.

Депутат отметил, что свободная торговля является лишь частью широкого диалога между странами.

"Бесспорно, сама по себе свободная торговля с Соединенными Штатами не может решить весь клубок наших проблем. Нам нужен комплексный подход", — подчеркнул нардеп.

Сейчас Киев делает ставку на глубокую интеграцию в экономическое пространство ЕС. В то же время углубляем взаимодействие с американскими партнерами, сказал Гетманцев. И оборонный сектор, по его мнению, стал локомотивом этого сотрудничества.

Совместное производство оружия — это реальное и ощутимое достижение. Экономическая стабильность Украины напрямую зависит от таких системных решений, сказал политик.

Ранее Гетманцев заявил, что Украина должна применить все средства дипломатии, чтобы удержать Трампа и США на своей стороне. Сообщил нюансы стратегии.

Напомним, некоторые украинцы могут не платить ЕСВ в 2026 году. Освобождение от единого социального взноса предусмотрели для отдельных категорий граждан.

Автор:
Филип Бойко
Автор:
Филип Бойко
