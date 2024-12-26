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Вілкул повідомив про стан постраждалих після удару в Кривому Розі

26 грудня 2024 10:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ситуація у Кривому Розі — який стан постраждалих від обстрілу
Розбір завалів. Фото: Олександр Вілкул
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська не припиняють атаки та обстріли Криворізького району, зокрема, Нікополя. Тим часом стало відомо, скільки людей залишаються у лікарні, які постраждали від удару по багатоповерхівці у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Ситуація у Криворізькому районі

Станом на ранок 26 грудня відомо, що у Криворізькому районі ніч пройшла спокійно, обстрілів не зафіксовано. У Нікопольському районі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, пошкодивши два магазини, три багатоповерхівки, будівлю, що не експлуатується, а також лінії електропередач. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Кривий Ріг
Вивезення завалів. Фото: Олександр Вілкул

У самому Кривому Розі всі міські служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють у звичному режимі. Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, який стався 24 грудня. Штаб допомоги постраждалим продовжує свою роботу у будівлі районного виконкому, приймаючи громадян з 08:00 до 16:30.

Який стан постраждалих від удару 

У лікарнях міста наразі перебуває вісім постраждалих. Троє з них у важкому стані, інші мають травми середньої тяжкості. Медичний персонал надає всім необхідну допомогу.

Нагадаємо, росіяни атакували Кривий Ріг ввечері 24 грудня, снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок. Люди опинилися під завалами.

Також поліція показала відео, як вдалося врятувати песика з-під завалів у Кривому Розі. 

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Нікополь поранення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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