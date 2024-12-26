Ситуація у Кривому Розі — який стан постраждалих від обстрілу

Вілкул повідомив про стан постраждалих після удару в Кривому Розі
Російські війська не припиняють атаки та обстріли Криворізького району, зокрема, Нікополя. Тим часом стало відомо, скільки людей залишаються у лікарні, які постраждали від удару по багатоповерхівці у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ситуація у Криворізькому районі
Станом на ранок 26 грудня відомо, що у Криворізькому районі ніч пройшла спокійно, обстрілів не зафіксовано. У Нікопольському районі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, пошкодивши два магазини, три багатоповерхівки, будівлю, що не експлуатується, а також лінії електропередач. На щастя, жертв та постраждалих немає.
У самому Кривому Розі всі міські служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють у звичному режимі. Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, який стався 24 грудня. Штаб допомоги постраждалим продовжує свою роботу у будівлі районного виконкому, приймаючи громадян з 08:00 до 16:30.
Який стан постраждалих від удару
У лікарнях міста наразі перебуває вісім постраждалих. Троє з них у важкому стані, інші мають травми середньої тяжкості. Медичний персонал надає всім необхідну допомогу.
Нагадаємо, росіяни атакували Кривий Ріг ввечері 24 грудня, снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок. Люди опинилися під завалами.
Також поліція показала відео, як вдалося врятувати песика з-під завалів у Кривому Розі.
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