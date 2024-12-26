Ситуация в Кривом Роге – какое состояние пострадавших от обстрела

Разбор завалов. Фото: Александр Вилкул

Российские войска не прекращают атаки и обстрелы Криворожского района, в частности, Никополя. Тем временем стало известно, сколько людей остаются в больнице, пострадавших от удара по многоэтажке в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте также:

Ситуация в Криворожском районе

По утрам 26 декабря известно, что в Криворожском районе ночь прошла спокойно, обстрелы не зафиксированы. В Никопольском районе враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии, повредив два магазина, три многоэтажки, не эксплуатируемое здание, а также линии электропередач. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Вывоз завалов. Фото: Александр Вилкул

В самом Кривом Роге все городские службы, больницы, социальные учреждения и коммунальный транспорт работают в обычном режиме. Продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного удара, произошедшего 24 декабря. Штаб помощи пострадавшим продолжает работу в здании районного исполкома, принимая граждан с 08:00 до 16:30.

Каково состояние пострадавших от удара

В больницах города находится восемь пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, другие имеют травмы средней тяжести. Медицинский персонал оказывает всем необходимую помощь.

Напомним, россияне атаковали Кривой Рог вечером 24 декабря, снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Люди оказались под завалами.

Также полиция показала видео, как удалось спасти собачку из-под завалов в Кривом Роге.