Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Викрав 11 тисяч експонатів з музею Херсона: викрито спільника росіян

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 11:00
Картини колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка, який пограбували. Фото ілюстративне: Вечірній Київ

Правоохоронці оголосили підозру очільнику кримського Центрального музею Тавриди, який керував розкраданням культурних цінностей у Херсоні. За даними слідства, псевдодиректор власноруч відбирав та пакував картини з місцевого художнього музею, вивізши до окупованого Криму майже 11 тисяч унікальних експонатів.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Директор кримського музею допомагав росіянам грабувати культурні цінності в Херсоні

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття одного з головних організаторів викрадення колекції Херсонського художнього музею імені О. О. Шовкуненка. Підозрюваним став так званий директор Центрального музею Тавриди в окупованому Криму.

Слідство встановило, що восени 2022 року цей чоловік, виконуючи вказівки Кремля, особисто приїхав до Херсона, щоб відібрати найцінніші предмети мистецтва для вивезення.

Підозрюваний директор кримського музею. Фото: ОГП

Злочинна група, до якої входили також місцевий фейковий міністр культури, його заступник та призначена окупантами директорка музею, фактично спустошила заклади.

Читайте також:

З 14 тисяч експонатів, які зберігалися у Херсоні музеї до початку великої війни, викрали майже 11 тисяч одиниць культурних цінностей. Підозрюваний не просто координував процес, а сам займався пакуванням та організацією логістики до Криму. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі СБУ кваліфікували ці дії як порушення законів та звичаїв війни. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранта в розшук, а за вчинене йому загрожує від 8 до 12 років тюрми.

Руслан Кравченко наголосив, що пограбування українських музеїв є не "евакуацією", як це подає російська пропаганда.

"Росія системно краде мистецьку спадщину України. Це не випадкові факти чи "евакуація" задля збереження, а цілеспрямована політика на державному рівні. Ці злочини не залишаться безкарними. Ті, хто думає, що вдасться сховатися за кордоном — помиляються", — наголосив Руслан Кравченко.

Прикладом неминучості покарання за такі дії він назвав ситуацію з археологом Олександром Бутягіним, який сприяв легалізації пограбувань. Зараз очікується його екстрадиція до України з Польщі за рішенням суду. 

Як писали раніше Новини.LIVE, росіяни активно розкрадають культурні цінності на всіх окупованих територіях України. Зокрема, вони активно ведуть незаконні розкопки на півострові Крим та вивозять цінні експонати з музеїв. 

Також численні випадки грабіжництва з боку росіян були й в окупованому Маріуполі. Серед викрадених експонатів, які вивозять в Донецьк, є картини видатного художника Архипа Куїнджі.

Херсон росіяни грабіж музеї
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації