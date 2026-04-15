Викрав 11 тисяч експонатів з музею Херсона: викрито спільника росіян

Картини колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка, який пограбували.

Правоохоронці оголосили підозру очільнику кримського Центрального музею Тавриди, який керував розкраданням культурних цінностей у Херсоні. За даними слідства, псевдодиректор власноруч відбирав та пакував картини з місцевого художнього музею, вивізши до окупованого Криму майже 11 тисяч унікальних експонатів.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Директор кримського музею допомагав росіянам грабувати культурні цінності в Херсоні

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття одного з головних організаторів викрадення колекції Херсонського художнього музею імені О. О. Шовкуненка. Підозрюваним став так званий директор Центрального музею Тавриди в окупованому Криму.

Слідство встановило, що восени 2022 року цей чоловік, виконуючи вказівки Кремля, особисто приїхав до Херсона, щоб відібрати найцінніші предмети мистецтва для вивезення.

Підозрюваний директор кримського музею.

Злочинна група, до якої входили також місцевий фейковий міністр культури, його заступник та призначена окупантами директорка музею, фактично спустошила заклади.

З 14 тисяч експонатів, які зберігалися у Херсоні музеї до початку великої війни, викрали майже 11 тисяч одиниць культурних цінностей. Підозрюваний не просто координував процес, а сам займався пакуванням та організацією логістики до Криму. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі СБУ кваліфікували ці дії як порушення законів та звичаїв війни. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранта в розшук, а за вчинене йому загрожує від 8 до 12 років тюрми.

Руслан Кравченко наголосив, що пограбування українських музеїв є не "евакуацією", як це подає російська пропаганда.

"Росія системно краде мистецьку спадщину України. Це не випадкові факти чи "евакуація" задля збереження, а цілеспрямована політика на державному рівні. Ці злочини не залишаться безкарними. Ті, хто думає, що вдасться сховатися за кордоном — помиляються", — наголосив Руслан Кравченко.

Прикладом неминучості покарання за такі дії він назвав ситуацію з археологом Олександром Бутягіним, який сприяв легалізації пограбувань. Зараз очікується його екстрадиція до України з Польщі за рішенням суду.

Як писали раніше Новини.LIVE, росіяни активно розкрадають культурні цінності на всіх окупованих територіях України. Зокрема, вони активно ведуть незаконні розкопки на півострові Крим та вивозять цінні експонати з музеїв.

Також численні випадки грабіжництва з боку росіян були й в окупованому Маріуполі. Серед викрадених експонатів, які вивозять в Донецьк, є картини видатного художника Архипа Куїнджі.