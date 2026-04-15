Похитил 11 тысяч экспонатов из музея Херсона: разоблачен сообщник россиян

Картины коллекций Херсонского художественного музея им. А.А. Шовкуненко, который ограбили.

Правоохранители объявили подозрение главе крымского Центрального музея Тавриды, который руководил хищением культурных ценностей в Херсоне. По данным следствия, псевдодиректор собственноручно отбирал и паковал картины из местного художественного музея, вывезя в оккупированный Крым почти 11 тысяч уникальных экспонатов.

Директор крымского музея помогал россиянам грабить культурные ценности в Херсоне

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении одного из главных организаторов похищения коллекции Херсонского художественного музея имени А. А. Шовкуненко. Подозреваемым стал так называемый директор Центрального музея Тавриды в оккупированном Крыму.

Следствие установило, что осенью 2022 года этот человек, выполняя указания Кремля, лично приехал в Херсон, чтобы отобрать ценные предметы искусства для вывоза.

Подозреваемый директор крымского музея.

Преступная группа, в которую входили также местный фейковый министр культуры, его заместитель и назначенная оккупантами директор музея, фактически опустошила заведения.

Из 14 тысяч экспонатов, которые хранились в Херсоне музее до начала большой войны, похитили почти 11 тысяч единиц культурных ценностей. Подозреваемый не просто координировал процесс, а сам занимался упаковкой и организацией логистики в Крым. Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи СБУ квалифицировали эти действия как нарушение законов и обычаев войны. Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск, а за совершенное ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Руслан Кравченко отметил, что ограбление украинских музеев является не "эвакуацией", как это подает российская пропаганда.

"Россия системно ворует художественное наследие Украины. Это не случайные факты или "эвакуация" для сохранения, а целенаправленная политика на государственном уровне. Эти преступления не останутся безнаказанными. Те, кто думает, что удастся спрятаться за границей — ошибаются", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Примером неизбежности наказания за такие действия он назвал ситуацию с археологом Александром Бутягиным, который способствовал легализации ограблений. Сейчас ожидается его экстрадиция в Украину из Польши по решению суда.

Как писали ранее Новини.LIVE, россияне активно разворовывают культурные ценности на всех оккупированных территориях Украины. В частности, они активно ведут незаконные раскопки на полуострове Крым и вывозят ценные экспонаты из музеев.

Также многочисленные случаи грабежа со стороны россиян были и в оккупированном Мариуполе. Среди похищенных экспонатов, которые вывозят в Донецк, есть картины выдающегося художника Архипа Куинджи.