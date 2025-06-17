Порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги не виявлено – звіт ТСК

Завантаження військової допомоги на літак. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Діяльність України в частині обліку та контролю військової допомоги була високо оцінена американськими партнерами. Питання підзвітності залишається ключовим елементом співпраці з міжнародними донорами.

Про це йдеться у звіті Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

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Облік та контроль міжнародної допомоги

Як зазначається у звіті, у 2024–2025 роках обсяг міжнародної військової допомоги Україні значно зріс. Це стало можливим завдяки розширенню програм підготовки українських військових, пілотів і технічного персоналу, а також завдяки активнішій участі України в багатосторонніх безпекових форматах — зокрема, у межах координаційної платформи "Рамштайн". Крім того, збільшилася кількість прямих безпекових угод між Україною та країнами G7, які охоплюють не лише поставки озброєння, а й розвиток оборонно-промислового партнерства.

У межах своєї діяльності голова ТСК Олександра Устінова провела низку зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема з Генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем, представниками Пентагону та Міністерства оборони України.

У квітні 2025 року делегація Комісії відвідала Вашингтон, де відбулася понад 40 зустрічей із представниками Конгресу США — як з Палати представників, так і Сенату — обох політичних сил. Обговорювалися питання прозорості та ефективності використання міжнародної військової допомоги, а також можливості пришвидшення постачання критично важливих ресурсів для українських Сил оборони.

Згідно з документом, діяльність України в частині обліку та контролю допомоги була високо оцінена американськими партнерами. Сторони також говорили про стратегічне партнерство України та США у сфері безпеки, оборони, кіберзахисту, а також внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети, актуальні в умовах триваючої війни.

Комісія наголосила, що питання підзвітності залишається ключовим елементом співпраці з міжнародними донорами.

"Міжнародні партнери не виявили жодних порушень у процесі використання наданої міжнародної військової допомоги. Крім того, вони

високо оцінили рівень організації та ефективність заходів з контролю за надходженням, обліком і використанням зазначеної допомоги", — йдеться у звіті.

Раніше ми писали, що Німеччина фінансуватиме далекобійну зброю для України.

Також ми повідомляли, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги.