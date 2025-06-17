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Использование Украиной международной помощи — есть ли нарушения

17 июня 2025 16:05
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Нарушений в процессе использования Украиной международной военной помощи не выявлено — отчет ВСК
Загрузка военной помощи на самолет. Иллюстративное фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Деятельность Украины в части учета и контроля военной помощи была высоко оценена американскими партнерами. Вопрос подотчетности остается ключевым элементом сотрудничества с международными донорами.

Об этом говорится в отчете Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

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Учет и контроль международной помощи

Как отмечается в отчете, в 2024-2025 годах объем международной военной помощи Украине значительно вырос. Это стало возможным благодаря расширению программ подготовки украинских военных, пилотов и технического персонала, а также благодаря активному участию Украины в многосторонних форматах безопасности — в частности, в рамках координационной платформы "Рамштайн". Кроме того, увеличилось количество прямых соглашений по безопасности между Украиной и странами G7, которые охватывают не только поставки вооружения, но и развитие оборонно-промышленного партнерства.

В рамках своей деятельности председатель ВСК Александра Устинова провела ряд встреч с международными партнерами, в частности с Генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем, представителями Пентагона и Министерства обороны Украины.

В апреле 2025 года делегация Комиссии посетила Вашингтон, где состоялась более 40 встреч с представителями Конгресса США — как из Палаты представителей, так и Сената — обеих политических сил. Обсуждались вопросы прозрачности и эффективности использования международной военной помощи, а также возможности ускорения поставок критически важных ресурсов для украинских Сил обороны.

Согласно документу, деятельность Украины в части учета и контроля помощи была высоко оценена американскими партнерами. Стороны также говорили о стратегическом партнерстве Украины и США в сфере безопасности, обороны, киберзащиты, а также внутриполитических и внешнеполитических приоритетах, актуальных в условиях продолжающейся войны.

Комиссия отметила, что вопрос подотчетности остается ключевым элементом сотрудничества с международными донорами.

"Международные партнеры не обнаружили никаких нарушений в процессе использования предоставленной международной военной помощи. Кроме того, они
высоко оценили уровень организации и эффективность мероприятий по контролю за поступлением, учетом и использованием указанной помощи", — говорится в отчете.

Ранее мы писали, что Германия будет финансировать дальнобойное оружие для Украины.

Также мы сообщали, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи.

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