Суд Полтави заарештував викладача ПТУ — виготовляв фальшиві повістки

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: micondolaw.com

Викладача одного із професійно-технічних училищ у Полтаві підозрюють у виготовлені підробних повісток. Зараз він перебуває під вартою.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що документи, які виготовляв викладач ПТУ, містили гербову печатку нібито заступника начальника районного ТЦК. Однак це був підпис цивільної особи. Служба безпеки України встановила, що підозрюваний продав щонайменше дві повістки за 2000 грн. Слідчі вважають, що вони використовувались для імітації медкомісії та ухилення від мобілізації.

Рішення суду

Шевченківський районний суд Полтави 12 червня заарештував викладача на 60 діб. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підробленні документів. Підозрюваному загрожує вісім років в'язниці.

Нагадаємо, в Одесі чоловік проломив голову офіцеру ТЦК, намагаючись допомогти іншому "відбитися" від мобілізації. Суд визнав нападника винним аж за двома статтями Кримінального кодексу.

Також ми повідомляли, що у Харкові гінекологиня "зробила" чоловіка багатодітним. Вона хотіла допомогти ухилитися від мобілізації.