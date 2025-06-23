Суд Полтавы арестовал преподавателя ПТУ — изготавливал фальшивые повестки

Судейский молоток. Иллюстративное фото: micondolaw.com

Преподавателя одного из профессионально-технических училищ в Полтаве подозревают в изготовлении поддельных повесток. Сейчас он находится под стражей.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что документы, которые изготавливал преподаватель ПТУ, содержали гербовую печать якобы заместителя начальника районного ТЦК. Однако это была подпись гражданского лица. Служба безопасности Украины установила, что подозреваемый продал по меньшей мере две повестки за 2000 грн. Следователи считают, что они использовались для имитации медкомиссии и уклонения от мобилизации.

Решение суда

Шевченковский районный суд Полтавы 12 июня арестовал преподавателя на 60 суток. Его подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и подделке документов. Подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе мужчина проломил голову офицеру ТЦК, пытаясь помочь другому "отбиться" от мобилизации. Суд признал нападавшего виновным аж по двум статьям Уголовного кодекса.

Также мы сообщали, что в Харькове гинеколог "сделала" мужчину многодетным. Она хотела помочь уклониться от мобилизации.