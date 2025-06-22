Лікарка-гінекологиня допомагала чоловіку в уникненні мобілізації — як її покарав суд

Лікарка. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У Харкові гінекологиня допомогала військовозобов'язаному ухилитися від призову. Лікарка намагалася зробити чоловіка багатодітнім, але її викрили та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд Харкова ухвалив 11 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка пообіцяла допомогти батькові двох дітей уникнути мобілізації. Задля цього вона підшукала вагітну, яка погодилася за грошову винагороду та допомогу в утриманні майбутньої дитини, внести ім'я військовозобов'язаного до графи про батьківство.

Рішення суду

Під час судового засідання лікарка визнала свою провину. Суд призначив їй покарання у вигляді трьох років іспитового строку.

Наразі вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який одразу після виходу з в'язниці отримав повістку, але проігнорував її. Порушника засудили до ув'язнення.



Також ми повідомляли, що на Полтавщині чоловік не схотів проходити ВЛК. За це його оштрафували.