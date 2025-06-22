Лікарка-гінекологиня допомагала чоловіку в уникненні мобілізації — як її покарав суд

Гінекологиня "зробила" чоловіка багатодітним — що вирішив суд
У Харкові гінекологиня допомогала військовозобов'язаному ухилитися від призову. Лікарка намагалася зробити чоловіка багатодітнім, але її викрили та притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд Харкова ухвалив 11 червня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, фігурантка пообіцяла допомогти батькові двох дітей уникнути мобілізації. Задля цього вона підшукала вагітну, яка погодилася за грошову винагороду та допомогу в утриманні майбутньої дитини, внести ім'я військовозобов'язаного до графи про батьківство.
Рішення суду
Під час судового засідання лікарка визнала свою провину. Суд призначив їй покарання у вигляді трьох років іспитового строку.
Наразі вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію.
Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який одразу після виходу з в'язниці отримав повістку, але проігнорував її. Порушника засудили до ув'язнення.
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