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Главная Новости дня Гинеколог "сделала" мужчину многодетным — что решил суд

Гинеколог "сделала" мужчину многодетным — что решил суд

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 00:33
Врач-гинеколог помогала мужчине в избежании мобилизации — как ее наказал суд
Врач. Фото иллюстративное: istockphoto.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Харькове гинеколог помогала военнообязанному уклониться от призыва. Врач пыталась сделать мужчину многодетным, но ее разоблачили и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд Харькова вынес 11 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка пообещала помочь отцу двоих детей избежать мобилизации. Для этого она подыскала беременную, которая согласилась за денежное вознаграждение и помощь в содержании будущего ребенка, внести имя военнообязанного в графу об отцовстве.

Решение суда

Во время судебного заседания врач признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет испытательного срока.

На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который сразу после выхода из тюрьмы получил повестку, но проигнорировал ее. Нарушителя приговорили к заключению.

Также мы сообщали, что на Полтавщине мужчина не захотел проходить ВВК. За это его оштрафовали.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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