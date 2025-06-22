Врач-гинеколог помогала мужчине в избежании мобилизации — как ее наказал суд

Гинеколог "сделала" мужчину многодетным — что решил суд
В Харькове гинеколог помогала военнообязанному уклониться от призыва. Врач пыталась сделать мужчину многодетным, но ее разоблачили и привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд Харькова вынес 11 июня.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигурантка пообещала помочь отцу двоих детей избежать мобилизации. Для этого она подыскала беременную, которая согласилась за денежное вознаграждение и помощь в содержании будущего ребенка, внести имя военнообязанного в графу об отцовстве.
Решение суда
Во время судебного заседания врач признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет испытательного срока.
На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который сразу после выхода из тюрьмы получил повестку, но проигнорировал ее. Нарушителя приговорили к заключению.
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