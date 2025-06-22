Врач-гинеколог помогала мужчине в избежании мобилизации — как ее наказал суд

Врач. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Харькове гинеколог помогала военнообязанному уклониться от призыва. Врач пыталась сделать мужчину многодетным, но ее разоблачили и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд Харькова вынес 11 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка пообещала помочь отцу двоих детей избежать мобилизации. Для этого она подыскала беременную, которая согласилась за денежное вознаграждение и помощь в содержании будущего ребенка, внести имя военнообязанного в графу об отцовстве.

Решение суда

Во время судебного заседания врач признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет испытательного срока.

На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который сразу после выхода из тюрьмы получил повестку, но проигнорировал ее. Нарушителя приговорили к заключению.



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