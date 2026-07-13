В'їзд до ЄС для українців — нові правила для військовозобов'язаних

Паспорт в руках. Фото: Новини.LIVE

Європейський Союз готується суттєво посилити умови надання притулку для громадян України. Вони більше не зможуть отримати тичасовий захист як біженці, якщо не мають документів, які підтверджують їхнє законне звільнення від мобілізації. Це стосується не лише чоловіків, а й жінок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rzeczpospolita.

Для кого притулок в ЄС під питанням

У матеріалі зазначаються, що вже в липні Європейська комісія планує офіційно оголосити про зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці втратять можливість в'їжджати до країн ЄС та оформлювати статус тимчасового захисту без наявності офіційного посвідчення про законне звільнення від мобілізації. Це нововведення торкнеться не лише чоловіків, а й жінок, які підпадають під категорію військовозобов'язаних.

Відомо, що розробка відповідного документа вже перебуває на фінальній стадії. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик, який курує питання міграційної політики, підтвердив, що Варшава повністю солідарна з такою ініціативою.

Урядовець також заспокоїв тих, хто вже перебуває в Європі, адже майбутні обмеження не матимуть зворотної сили й не вплинуть на українців, які вже отримали прихисток. Реформи стосуватимуться виключно нових шукачів тимчасового захисту.

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За наявною інформацією, ініціатором таких жорстких заходів виступила Україна. Українська сторона звернулася до європейських партнерів із проханням обмежити право на в'їзд та отримання пільг (зокрема доступу до ринку праці, освіти та медицини) для громадян, які уникають виконання військового обов'язку.

Наразі, за відомостями Євростату, у європейських країнах зареєстровано близько 4,3 мільйона українських біженців. Основними країнами, які прийняли найбільшу кількість людей, залишаються Німеччина (1,2 мільйона) та Польща (960 тисяч). Згідно з польськими реєстрами, у середині червня в країні проживало понад 218 тисяч українців призовного віку. Загалом у структурі українських біженців в ЄС дорослі чоловіки становлять трохи більше чверті — це приблизно 1,15 мільйона осіб, які вже мають легальний статус.

Очікується, що оновлену Директиву затвердять упродовж липня. Проте повноцінно нові правила почнуть діяти лише з березня 2027 року, коли завершиться термін дії поточного режиму тимчасового захисту для українських громадян.

Як писали Новини.LIVE, Україна та Німеччина готують повернення чоловіків додому. За підрахунками нині у ФРН перебуває понад 350 тисяч українців призовного віку.

Водночас багато країн Євросоюзу виступають за внесення змін до умов надання захисту українським чоловікам призивного віку. Одним із головних нововведень, яке наразі активно обговорюється на рівні Радбезу ЄС, є повне виключення з-під дії директиви чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років.