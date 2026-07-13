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Военнообязанных украинцев могут не пустить в ЕС

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 16:34
Въезд в ЕС для украинцев — новые правила для военнообязанных
Паспорт в руках. Фото: Новини.LIVE

Европейский Союз готовится существенно ужесточить условия предоставления убежища гражданам Украины. Они больше не смогут получить временную защиту в качестве беженцев, если у них нет документов, подтверждающих их законное освобождение от мобилизации. Это касается не только мужчин, но и женщин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rzeczpospolita.

Для кого убежище в ЕС находится под вопросом

В материале отмечается, что уже в июле Европейская комиссия планирует официально объявить об изменениях, согласно которым военнообязанные украинцы лишатся возможности въезжать в страны ЕС и оформлять статус временной защиты без наличия официального удостоверения о законном освобождении от мобилизации. Это нововведение коснется не только мужчин, но и женщин, подпадающих под категорию военнообязанных.

Известно, что разработка соответствующего документа уже находится на финальной стадии. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик, курирующий вопросы миграционной политики, подтвердил, что Варшава полностью солидарна с такой инициативой.

Чиновник также успокоил тех, кто уже находится в Европе, ведь будущие ограничения не будут иметь обратной силы и не затронут украинцев, уже получивших убежище. Реформы коснутся исключительно новых соискателей временной защиты.

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По имеющейся информации, инициатором таких жестких мер выступила Украина. Украинская сторона обратилась к европейским партнерам с просьбой ограничить право на въезд и получение льгот (в частности, доступ к рынку труда, образованию и медицине) для граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

В настоящее время, по данным Евростата, в европейских странах зарегистрировано около 4,3 миллиона украинских беженцев. Основными странами, принявшими наибольшее количество людей, остаются Германия (1,2 миллиона) и Польша (960 тысяч). Согласно польским регистрам, в середине июня в стране проживало более 218 тысяч украинцев призывного возраста. В целом в структуре украинских беженцев в ЕС взрослые мужчины составляют чуть более четверти — это примерно 1,15 миллиона человек, уже имеющих легальный статус.

Ожидается, что обновленную директиву утвердят в течение июля. Однако полноценно новые правила начнут действовать только с марта 2027 года, когда истечет срок действия текущего режима временной защиты для украинских граждан.

Как писали Новини.LIVE, Украина и Германия готовят возвращение мужчин домой. По подсчетам, в настоящее время в ФРГ находится более 350 тысяч украинцев призывного возраста.

В то же время многие страны Евросоюза выступают за внесение изменений в условия предоставления защиты украинским мужчинам призывного возраста. Одним из главных нововведений, которое в настоящее время активно обсуждается на уровне Совета безопасности ЕС, является полное исключение из-под действия директивы мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет.

Европейский союз военнообязанные выезд за границу
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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