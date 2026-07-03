Військовому НГУ повідомили про підозру у співпраці з РФ у полоні

Затримання підозрюваного. Фото: Прокуратура України

В Україні повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з частин Національної гвардії, якого слідство підозрює у співпраці з представниками РФ під час перебування в полоні, передачі інформації про українських військовополонених та причетності до дій, що могли призвести до катувань бійців.

Про це повідомили в Донецькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, передає Новини.LIVE.

За даними слідства, військовий співпрацював із РФ у полоні

Слідство встановило, що у період з вересня 2022 року по жовтень 2024 року підозрюваний перебував у полоні на території РФ та, за даними правоохоронців, добровільно співпрацював із представниками держави-агресора.

Йдеться про надання інформації та свідчень щодо українських військовополонених, зокрема бійців окремого загону спеціального призначення "Азов".

Могли бути причетні до катувань українських полонених

За даними слідства, передана підозрюваним інформація могла використовуватися російськими спецслужбами як підстава для застосування насильства та катувань щодо українських військовополонених.

Читайте також:

У прокуратурі зазначають, що один із військовополонених згодом помер від отриманих тілесних ушкоджень.

Намір вступити до ПВК "Вагнер"

Крім того, правоохоронці встановили, що підозрюваний нібито погоджувався на вступ до приватної військової компанії "Вагнер" та участь у бойових діях проти України. Реалізувати цей намір він не встиг, оскільки був повернутий під час обміну військовополоненими.

Підозрюваний у співпраці з РФ. Фото: Прокуратура України

Повернення з полону та початок розслідування

Після обміну у 2024 році військовослужбовець проходив лікування та реабілітацію, після чого був направлений до проходження служби. До виконання обов’язків він приступив у січні 2026 року.

Згодом військовослужбовці його частини, які також перебували в полоні, повідомили про можливу співпрацю з РФ. Після перевірки було розпочато досудове розслідування.

Кваліфікація та запобіжний захід

Дії підозрюваного кваліфіковано одразу за кількома статтями КК України, зокрема щодо можливого пособництва, участі у злочинах проти військовополонених та спроби співпраці з незаконними збройними формуваннями держави-агресора.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України викрила та затримала російського агента у провідній академії Міністерства оборони. За даними слідства, він намагався передати ворогу інформацію про новітні розробки українських безпілотників.

Новини.LIVE також писали, що Співробітники Служби безпеки України затримали в Херсоні агента ФСБ, який, за даними слідства, допомагав російським військам коригувати удари по позиціях Сил оборони. Правоохоронці встановили, що ним виявився уродженець Південного Кавказу, який тривалий час проживав в Україні за підробленими документами.