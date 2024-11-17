Момент збиття ракети — військовослужбовиця вдарила прямо в ціль

Військовослужбовиця Наталія Грабарчук. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Під час російської атаки 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла". Це був перший бойовий пуск військовослужбовиці й перше влучання точно в ціль.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Українська військовослужбовиця з ПЗРК збила ракету

Наталія Грабарчук пройшла курси у навчальному центрі. Підготовка тривала п'ять місяців. Жінка опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!" — розповіла військовослужбовиця.

За словами Наталії, ПЗРК важить десь 18 кілограмів. Жінка зізнається, що після вдалої бойової роботи емоції було важко стримати. На відео видно, як військовослужбовиця після пострілу падає на коліна.

"Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи — військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили", — каже Наталія.

Наталія Грабарчук. Фото: ПС ЗСУ

У цивільному житті Наталія Грабарчук була вихователем у дитячому садочку. З 2021 року жінка — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили російську бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку. Захисники поділились відео успішної бойової роботи.

Українські прикордонники показали, як знищили чотири російські "шахеди" над Одеською областю.