Момент сбивания ракеты — военнослужащая ударила прямо в цель

Военнослужащая Наталья Грабарчук. Фото: Воздушные силы ВСУ

Во время российской атаки 17 ноября солдат Наталья Грабарчук уничтожила крылатую ракету из ПЗРК "Игла". Это был первый боевой пуск военнослужащей и первое попадание точно в цель.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, 17 ноября.

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Наталья Грабарчук прошла курсы в учебном центре. Подготовка продолжалась пять месяцев. Женщина овладела разными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Совершила сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель!", — рассказала военнослужащая.

По словам Натальи, ПЗРК весит около 18 килограммов. Женщина признается, что после удачной боевой работы эмоции было трудно сдержать. На видео видно, как военнослужащая после выстрела падает на колени.

"Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы — военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы", — говорит Наталья.

Наталья Грабарчук. Фото: ВС ЗСУ

В гражданской жизни Наталья Грабарчук была воспитателем в детском саду. С 2021 года женщина — стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

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