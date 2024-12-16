Як суд покарав військовослужбовця за пограбування двох будинків

Засідання суду. Фото ілюстративне: hr.arbitr.gov.ua

В Івано-Франківській області боєць, який наразі служить за призовом, двічі пограбував будинки. За це його засудили до ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Галицький районний суд Івано-Франківської області ухвалив 4 грудня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який раніше вже мав сім судимостей, у березні 2022 року вийшов Личаківської виправної колонії Львова на волю. У липні поточного року він увечері проник до чужого будинку та викрав звідти телефон Samsung, банківські картки, свідоцтва на реєстрацію автівок, посвідчення водія та 50 доларів. Викрадене майно в нього наступного дня вилучили правоохоронці.

Удруге обвинувачений скоїв таке ж порушення в серпні. Тоді він викрав із чужого господарства велосипед та виніс електроінструменти.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник повністю визнав свою провину, розкаявся, заявив, що хоче повернутися на військову службу, та попросив суддю призначити йому покарання у вигляді іспитового терміну. Військовослужбовця визнали винним і засудили до п'яти років позбавлення волі.

Вирок набуде законної сили за 30 днів після проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові власник автомобільного сервісу не працевлаштував трьох співробітників. За це він має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що в липні в Івано-Франківській області п'яний водій врізався в бетонну опору. Унаслідок цієї аварії загинув його 47-річний пасажир. За вчинене винуватця ДТП засудили до п'яти років позбавлення волі.