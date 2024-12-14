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На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

14 грудня 2024 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Прикарпатті п'яний водій в'їхав у стовп, загинув пасажир - що вирішив суд
Суддя виносить рішення. Ілюстративне фото: Косівський суд
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який вчинив смертельну ДТП. Аварія сталася у липні цього року.

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Так, у липні 2024 року водій автомобіля у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП на автодорозі у Войнилівській громаді. Він втратив керування транспортним засобом та на повороті виїхав за межі дороги, внаслідок чого врізався у бетонну опору ЛЕП.

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Місце ДТП. Фото: прокуратура
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Місце ДТП. Фото: прокуратура

Під час аварії від отриманих травм на місці загинув його 47-річний пасажир. На суді чоловік повністю визнав свою провину.

Рішення суду

Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть.

Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на трасі у Львівській області чоловік на автомобілі збив косулю, його судили.

Також у Львові судили митника, який наїхав на поліцейського, травмувавши йому ногу.

ДТП аварія поліція автомобіль водії судові рішення

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