На Прикарпатті п'яний водій в'їхав у стовп, загинув пасажир - що вирішив суд

На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП
В Івано-Франківській області судили чоловіка, який вчинив смертельну ДТП. Аварія сталася у липні цього року.
Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської прокуратури у Telegram.
Деталі справи
Так, у липні 2024 року водій автомобіля у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП на автодорозі у Войнилівській громаді. Він втратив керування транспортним засобом та на повороті виїхав за межі дороги, внаслідок чого врізався у бетонну опору ЛЕП.
Під час аварії від отриманих травм на місці загинув його 47-річний пасажир. На суді чоловік повністю визнав свою провину.
Рішення суду
Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть.
Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, на трасі у Львівській області чоловік на автомобілі збив косулю, його судили.
Також у Львові судили митника, який наїхав на поліцейського, травмувавши йому ногу.
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