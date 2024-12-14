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На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

14 декабря 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
В Прикарпатье пьяный водитель въехал в столб, погиб пассажир - что решил суд
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: Косивский суд
Виктория Козырь - редактор

В Ивано-Франковской области судили мужчину, совершившего смертельное ДТП. Авария произошла в июле этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

Так, в июле 2024 года водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на автодороге в Войниловской громаде. Он потерял управление транспортным средством и на повороте выехал за пределы дороги, в результате чего врезался в бетонную опору ЛЭП.

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Место ДТП. Фото: прокуратура
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Место ДТП. Фото: прокуратура

В результате аварии от полученных травм на месте погиб его 47-летний пассажир. На суде мужчина полностью признал свою вину.

Решение суда

Суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть.

Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на пять лет. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, на трассе во Львовской области мужчина на автомобиле сбил косулю, его судили.

Также во Львове судили таможенника, который наехал на полицейского, травмировав ему ногу.

ДТП авария полиция автомобиль водители судебные решения

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