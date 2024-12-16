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Военнослужащий ограбил два дома — что решил суд

16 декабря 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал военнослужащего за ограбление двух домов
Заседание суда. Фото иллюстративное: hr.arbitr.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Ивано-Франковской области боец, который служит по призыву, дважды ограбил дома. За это его приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Галицкий районный суд Ивано-Франковской области вынес 4 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который ранее уже имел семь судимостей, в марте 2022 года вышел из Лычаковской исправительной колонии Львова на свободу. В июле текущего года он вечером проник в чужой дом и похитил оттуда телефон Samsung, банковские карточки, свидетельства на регистрацию автомобилей, водительские права и 50 долларов. Похищенное имущество у него на следующий день изъяли правоохранители.

Во второй раз обвиняемый совершил такое же нарушение в августе. Тогда он угнал из чужого хозяйства велосипед и вынес электроинструменты.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину, раскаялся, заявил, что хочет вернуться на военную службу, и попросил судью назначить ему наказание в виде испытательного срока. Военнослужащего признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львове владелец автомобильного сервиса не трудоустроил троих сотрудников. За это он должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что в июле в Ивано-Франковской области пьяный водитель врезался в бетонную опору. В результате этой аварии погиб его 47-летний пассажир. За совершенное виновника ДТП приговорили к пяти годам лишения свободы.

суд кража ограбление Ивано-Франковская область военнослужащие судебные решения

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