Військовий збрехав, щоб уникнути служби: як покарав суд

Військовий збрехав, щоб уникнути служби: як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 04:02
Суд покарав військового, який хотів уникнути служби у ЗСУ
Мобілізовані громадяни України. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

У Дніпрі судили військового, якого підозрювали в ухиленні від служби у лавах ЗСУ та шахрайстві. За скоєне йому суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу генерального прокурора.

Деталі справи

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, який подав неправдиві відомості про хворобу матері, що стало підставою для звільнення зі служби. Він безпідставно отримав 128 194 грн", — сказано у дописі.

Його вчинки кваліфікували за ч. 4 ст. 409 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування завдані державі збитки були повністю компенсовані.

Читайте також:

Рішення суду

Суд, розглянувши справу, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Втім, на підставі ст. 75 ККУ його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Наразі обвинувачений повернувся до проходження військової служби.

Суд призначив іспитовий термін військовому за ухилення від служби
Інформація про суд над військовим. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE повідомляє, що у Рівному мобілізували студента, який мав відстрочку. Для того, щоб захистити свої права, чоловік звернувся до суду, і судді стали на сторону студента.

Також ми писали, що у Львівській області чоловік ухилився під мобілізації, хоча не мав підстав для відстрочки. За це його засудили до трьох років в'язниці.

суд військові ухилянти
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
