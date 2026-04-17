Суд покарав військового, який хотів уникнути служби у ЗСУ

У Дніпрі судили військового, якого підозрювали в ухиленні від служби у лавах ЗСУ та шахрайстві. За скоєне йому суд призначив йому певне покарання.

Деталі справи

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, який подав неправдиві відомості про хворобу матері, що стало підставою для звільнення зі служби. Він безпідставно отримав 128 194 грн", — сказано у дописі.

Його вчинки кваліфікували за ч. 4 ст. 409 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування завдані державі збитки були повністю компенсовані.

Рішення суду

Суд, розглянувши справу, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Втім, на підставі ст. 75 ККУ його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Наразі обвинувачений повернувся до проходження військової служби.

