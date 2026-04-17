Суд наказал военного, который хотел избежать службы в ВСУ

Мобилизованные граждане Украины. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

В Днепре судили военного, которого подозревали в уклонении от службы в рядах ВСУ и мошенничестве. За содеянное ему суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора.

Детали дела

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который подал ложные сведения о болезни матери, что стало основанием для увольнения со службы. Он безосновательно получил 128 194 грн", — сказано в заметке.

Его поступки квалифицировали по ч. 4 ст. 409 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования нанесенный государству ущерб был полностью компенсирован.

Решение суда

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Впрочем, на основании ст. 75 УКУ его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года. Сейчас обвиняемый вернулся к прохождению военной службы.

Информация о суде над военным.

