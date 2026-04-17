Суд наказал военного, который хотел избежать службы в ВСУ

Военный солгал, чтобы избежать службы: как наказал суд
В Днепре судили военного, которого подозревали в уклонении от службы в рядах ВСУ и мошенничестве. За содеянное ему суд назначил ему определенное наказание.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора.
Детали дела
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который подал ложные сведения о болезни матери, что стало основанием для увольнения со службы. Он безосновательно получил 128 194 грн", — сказано в заметке.
Его поступки квалифицировали по ч. 4 ст. 409 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования нанесенный государству ущерб был полностью компенсирован.
Решение суда
Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Впрочем, на основании ст. 75 УКУ его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года. Сейчас обвиняемый вернулся к прохождению военной службы.
Читайте Новини.LIVE!