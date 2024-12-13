Збиття російської ракети — військовий успішно поцілив з ПЗРК "Ігла"

Постріл з ПЗРК "Ігла". Фото: скриншот

Українські військові невпинно захищають міста від російських ракет та дронів. Під час масованої атаки 13 грудня захисник збив з ПЗРК "Ігла" ворожу крилату ракету.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

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Як зазначили в ПС ЗСУ, збити російську ракету зміг командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк. Він вистрелив з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" прямо в ціль.

"Збита ракета не завдала шкоди об'єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою", — йдеться у повідомленні.

Під час масованої атаки 13 грудня підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного та морського базування. Також збили два ударних "шахеди".

Нагадаємо, росіяни обстріляли України у п'ятницю, 13 грудня. Ворог запускав ударні безпілотники та ракети різних типів. Загалом радіотехнічні війська виявили 287 цілей.

Минулої доби під обстрілом росіян перебували населені пункти деокупованої Херсонської області. Внаслідок атак окупантів є загиблі та поранені.