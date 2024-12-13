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Военный сбил вражескую крылатую ракету с ПЗРК "Игла" — видео

13 декабря 2024 16:43
Ольга Антоновская - редактор
Сбитие российской ракеты — военный успешно попал с ПЗРК "Игла"
Выстрел из ПЗРК "Игла". Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Украинские военные постоянно защищают города от российских ракет и дронов. Во время массированной атаки 13 декабря защитник сбил с ПЗРК "Игла" вражескую крылатую ракету.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Как отметили в ПС ВСУ, сбить российскую ракету смог командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк. Он выстрелил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" прямо в цель.

"Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой", — говорится в сообщении.

Во время массированной атаки 13 декабря подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Также сбили два ударных "шахеда".

Напомним, россияне обстреляли Украину в пятницу, 13 декабря. Враг запускал ударные беспилотники и ракеты разных типов. В общей сложности радиотехнические войска обнаружили 287 целей.

За прошлые сутки под обстрелом россиян находились населенные пункты деоккупированной Херсонской области. В результате атак оккупантов погибли и ранены.

обстрелы ПВО ракета війна военнослужащие Воздушные Силы ВСУ

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