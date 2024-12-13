Окупанти обстріляли Херсонщину — поліція назвала наслідки та показала фото

Російські обстріли на Херсонщині вбили цивільних — фото наслідків
Минулої доби населені пункти деокупованої Херсонської області перебували під атаками з боку російських військ. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Наслідки російської атаки на Херсонщину
Ворог застосовував безпілотники та артилерію, спрямовуючи удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
Внаслідок обстрілів загинули 50-річна жінка та 67-річний чоловік. Ще четверо мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.
У результаті влучань пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, включно з транспортом поліції, сільськогосподарська техніка, адміністративні приміщення, банківська установа та газогін.
Поліція Херсонщини проводить слідчі заходи для документування наслідків злочинів та встановлення всіх обставин обстрілів.
Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, в Херсонській області лунали потужні вибухи.
Кілька днів тому окупанти завдали потужного удару по Херсонщині внаслідок чого постраждало 15 людей.
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