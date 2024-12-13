Окупанти обстріляли Херсонщину — поліція назвала наслідки та показала фото

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Національна поліція України

Минулої доби населені пункти деокупованої Херсонської області перебували під атаками з боку російських військ. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Ворог застосовував безпілотники та артилерію, спрямовуючи удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Зруйнована житлова будівля. Фото: Національна поліція України

Згоріла автівка. Фото: Національна поліція України

Внаслідок обстрілів загинули 50-річна жінка та 67-річний чоловік. Ще четверо мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Національна поліція України

У результаті влучань пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, включно з транспортом поліції, сільськогосподарська техніка, адміністративні приміщення, банківська установа та газогін.

Обстеження об'єктів, які опинилися під атакою на Херсонщині. Фото: Національна поліція України

Руйнування у приватному подвір'ї. Фото: Національна поліція України

Поліція Херсонщини проводить слідчі заходи для документування наслідків злочинів та встановлення всіх обставин обстрілів.

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, в Херсонській області лунали потужні вибухи.

Кілька днів тому окупанти завдали потужного удару по Херсонщині внаслідок чого постраждало 15 людей.