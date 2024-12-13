Оккупанты обстреляли Херсонщину — полиция назвала последствия и показала фото

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки населенные пункты деоккупированной Херсонской области находились под атаками со стороны российских войск. В результате есть погибшие и раненные.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Враг применял беспилотники и артиллерию, направляя удары по гражданским объектам и инфраструктуре.

Разрушено жилое здание. Фото: Национальная полиция Украины

Сгорел автомобиль. Фото: Национальная полиция Украины

В результате обстрелов погибли 50-летняя женщина и 67-летний мужчина. Еще четверо мирных жителей получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Повреждена многоэтажка. Фото: Национальная полиция Украины

В результате попаданий повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, включая транспорт полиции, сельскохозяйственная техника, административные помещения, банковское учреждение и газопровод.

Обследование объектов, оказавшихся под атакой в Херсонской области. Фото: Национальная полиция Украины

Разрушение в частном дворе. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Херсона проводит следственные мероприятия по документированию последствий преступлений и установлению всех обстоятельств обстрелов.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Херсонской области раздавались мощные взрывы.

Несколько дней назад оккупанты нанесли мощный удар по Херсонщине, в результате чего пострадали 15 человек.