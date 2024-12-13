Оккупанты обстреляли Херсонщину — полиция назвала последствия и показала фото

Российские обстрелы на Херсонщине убили гражданских — фото
За прошедшие сутки населенные пункты деоккупированной Херсонской области находились под атаками со стороны российских войск. В результате есть погибшие и раненные.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Последствия российской атаки на Херсонщину
Враг применял беспилотники и артиллерию, направляя удары по гражданским объектам и инфраструктуре.
В результате обстрелов погибли 50-летняя женщина и 67-летний мужчина. Еще четверо мирных жителей получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.
В результате попаданий повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, включая транспорт полиции, сельскохозяйственная техника, административные помещения, банковское учреждение и газопровод.
Полиция Херсона проводит следственные мероприятия по документированию последствий преступлений и установлению всех обстоятельств обстрелов.
Напомним, в четверг, 12 декабря, в Херсонской области раздавались мощные взрывы.
Несколько дней назад оккупанты нанесли мощный удар по Херсонщине, в результате чего пострадали 15 человек.
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