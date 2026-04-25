Військовий закликав створити реабілітаційний центр на заході України

Військовий Данило Яковлев. Фото: кадр з ефіру

Для тих українських військових, яких повернули з полону РФ, треба забезпечити умови для лікування десь на заході України або ж за кордоном. Їх розміщення у регіонах з тривогами є помилкою.

Таку думку в ефірі "Вечір.LIVE" висловив військовий Данило Яковлев.

Чому варто перенести реабілітацію повернених українців у західній регіони України

Військовий наголосив, що більша частина бійців, яких повертають з полону РФ — потребують не загальних умов, а спецумов. Тому для цього треба створити єдиний великий реабілітаційний центр та розмістити його умовно в Ужгороді чи Львові.

"Спецхарчування, спецфізо, спецдогряди і так далі. Для цього, я вважаю, треба зробити окремий реабілітаційний центр, десь на західній Україні подалі від тривог, ракет і вибухів, щоб там (військові - Ред.) проходили ці санітарні умови лікування. І за ці місяць-два, які вони там знаходяться, вони якраз би вирішили всі питання грошей, документів", — сказав Яковлев.

Він додав, що пораненим фізично важко постійно спускатися в укриття, тому їм потрібен спокій без вибухів і сирен.

Ще однією альтернативою може стати домовленість, щоб лікувати цих бійців за кордоном.

Як повідомляло Новини.LIVE, військові, які потрапили до лікарні після поранення внаслідок бойових дій, мають право на отримання грошової допомоги від держави. Зокрема, протягом всього часу лікування призначається щомісячна винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.

Проте ми інформували, що існує певний проміжок часу, після якого виплати військовим на лікуванні припиняються.