Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Військовий закликав створити реабілітаційний центр на заході України

Військовий закликав створити реабілітаційний центр на заході України

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 02:30
Військовий Данило Яковлев. Фото: кадр з ефіру

Для тих українських військових, яких повернули з полону РФ, треба забезпечити умови для лікування десь на заході України або ж за кордоном. Їх розміщення у регіонах з тривогами є помилкою.

Таку думку в ефірі "Вечір.LIVE" висловив військовий Данило Яковлев.

Чому варто перенести реабілітацію повернених українців у західній регіони України

Військовий наголосив, що більша частина бійців, яких повертають з полону РФ — потребують не загальних умов, а спецумов. Тому для цього треба створити єдиний великий реабілітаційний центр та розмістити його умовно в Ужгороді чи Львові.

"Спецхарчування, спецфізо, спецдогряди і так далі. Для цього, я вважаю, треба зробити окремий реабілітаційний центр, десь на західній Україні подалі від тривог, ракет і вибухів, щоб там (військові - Ред.) проходили ці санітарні умови лікування. І за ці місяць-два, які вони там знаходяться, вони якраз би вирішили всі питання грошей, документів", — сказав Яковлев.

Він додав, що пораненим фізично важко постійно спускатися в укриття, тому їм потрібен спокій без вибухів і сирен.

Ще однією альтернативою може стати домовленість, щоб лікувати цих бійців за кордоном.

Як повідомляло Новини.LIVE, військові, які потрапили до лікарні після поранення внаслідок бойових дій, мають право на отримання грошової допомоги від держави. Зокрема, протягом всього часу лікування призначається щомісячна винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.

Проте ми інформували, що існує певний проміжок часу, після якого виплати військовим на лікуванні припиняються.

військові лікування полонені
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації