Военный призвал создать реабилитационный центр на западе Украины

Военный Даниил Яковлев. Фото: кадр из эфира

Для тех украинских военных, которых вернули из плена РФ, надо обеспечить условия для лечения где-то на западе Украины или за рубежом. Их размещение в регионах с тревогами является ошибкой.

Такое мнение в эфире "Вечір.LIVE" высказал военный Даниил Яковлев.

Почему стоит перенести реабилитацию возвращенных украинцев в западной регионы Украины

Военный отметил, что большая часть бойцов, которых возвращают из плена РФ — требуют не общих условий, а спецусловий. Поэтому для этого надо создать единый большой реабилитационный центр и разместить его условно в Ужгороде или Львове.

"Спецпитание, спецфизо, спецдогряды и так далее. Для этого, я считаю, надо сделать отдельный реабилитационный центр, где-то на западной Украине подальше от тревог, ракет и взрывов, чтобы там (военные — Ред.) проходили эти санитарные условия лечения. И за эти месяц-два, которые они там находятся, они как раз бы решили все вопросы денег, документов", — сказал Яковлев.

Он добавил, что раненым физически тяжело постоянно спускаться в укрытие, поэтому им нужен покой без взрывов и сирен.

Еще одной альтернативой может стать договоренность, чтобы лечить этих бойцов за рубежом.

Как сообщало Новини.LIVE, военные, которые попали в больницу после ранения в результате боевых действий, имеют право на получение денежной помощи от государства. В частности, в течение всего времени лечения назначается ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Однако мы информировали, что существует определенный промежуток времени, после которого выплаты военным на лечении прекращаются.