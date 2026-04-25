Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Военный призвал создать реабилитационный центр на западе Украины

Военный призвал создать реабилитационный центр на западе Украины

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 02:30
Военный Даниил Яковлев. Фото: кадр из эфира

Для тех украинских военных, которых вернули из плена РФ, надо обеспечить условия для лечения где-то на западе Украины или за рубежом. Их размещение в регионах с тревогами является ошибкой.

Такое мнение в эфире "Вечір.LIVE" высказал военный Даниил Яковлев.

Почему стоит перенести реабилитацию возвращенных украинцев в западной регионы Украины

Военный отметил, что большая часть бойцов, которых возвращают из плена РФ — требуют не общих условий, а спецусловий. Поэтому для этого надо создать единый большой реабилитационный центр и разместить его условно в Ужгороде или Львове.

"Спецпитание, спецфизо, спецдогряды и так далее. Для этого, я считаю, надо сделать отдельный реабилитационный центр, где-то на западной Украине подальше от тревог, ракет и взрывов, чтобы там (военные — Ред.) проходили эти санитарные условия лечения. И за эти месяц-два, которые они там находятся, они как раз бы решили все вопросы денег, документов", — сказал Яковлев.

Он добавил, что раненым физически тяжело постоянно спускаться в укрытие, поэтому им нужен покой без взрывов и сирен.

Читайте также:

Еще одной альтернативой может стать договоренность, чтобы лечить этих бойцов за рубежом.

Как сообщало Новини.LIVE, военные, которые попали в больницу после ранения в результате боевых действий, имеют право на получение денежной помощи от государства. В частности, в течение всего времени лечения назначается ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Однако мы информировали, что существует определенный промежуток времени, после которого выплаты военным на лечении прекращаются.

военные лечение пленные
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации