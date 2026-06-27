Військовий: захистити на 100% міста від FPV-дронів неможливо

Український військовий з безпілотником у руках. Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Повністю захистити українські міста від FPV-дронів неможливо через відсутність універсальних систем протидії. Найбільше це стосується прифронтових регіонів, які залишаються в зоні постійної загрози. Водночас військові визнають, що рівень захисту можна підвищувати, але не гарантувати повну безпеку.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий Ігор Луценко.

Військовий про захист міст від FPV-дронів

Коментуючи можливості протидії дроновим атакам на прифронтові міста військовий наголосив, що на сьогодні у світі не існує ефективних систем, які могли б повністю нейтралізувати FPV-дрони, тому абсолютний захист від таких загроз недосяжний.

Пояснюючи ситуацію, військовий підкреслив, що повне прикриття міст, розташованих поблизу фронту, є практично неможливим.

"Людство взагалі ще не винайшло ефективних засобів проти елементарних FPV-дронів. Оці РЕБи і так далі, якісь системи виявлення через різні роди сенсорів, поки що це ще дуже сире і погано працює. Тому прикрити Нікополь, прикрити Херсон — це для нас на 100% непідйомна задача. На якийсь відсоток можна, але гарантувати, на жаль, на сьогодні — ні. Тому від держави, все ж таки, очікуються якісь центри, котрі могли б працювати над вирішенням цих задач", — зазначив військовий.

Таким чином, за його словами, оборона таких населених пунктів може лише зменшувати ризики атак, але не здатна повністю їх виключити.

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