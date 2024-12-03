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Військовий відмовився виконати наказ командира — що вирішив суд

3 грудня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав військового ЗСУ, який відмовився виконувати наказ командира
Український військовий в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Старокостянтинові Хмельницької області судили військового, який відмовився виконати наказ командира і поїхати в іншу військову частину. Чоловік стверджував, що має проблеми зі здоров'ям, але результати ВЛК показали, що він придатний до служби.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель Старокостянтинова, мобілізований у березні 2022 року, проходив військову службу. У серпні 2023 року солдат відмовився виконати наказ командира, який передбачав відправку до іншої військової частини. Свою відмову чоловік пояснив погіршенням стану здоров’я. У зв’язку з цим проти нього було відкрито кримінальне провадження за фактом непокори.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою провину у відмові виконати бойовий наказ, проте просив врахувати обставини. Він зазначив, що у лютому його вже направляли на виконання бойового завдання, але через проблеми зі спиною та колінами його повернули до військової частини.

Під час розгляду справи, суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області взяла до уваги висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), яка у липні 2023 року визнала солдата придатним до військової служби. На думку судді, обвинувачений не надав переконливих доказів про погіршення стану здоров’я.

Як результат, суд визнав чоловіка винним у вчиненні непокори та виніс вирок — 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що один із військових залишив базовий табір на лінії фронту, оскільки його підрозділ вже не мав зброї, щоб протистояти обстрілам росіян. Потім він знову повернувся до служби, однак за вчинене суд позбавив чоловіка волі на два роки.

Також ми повідомляли про ще один випадок, коли військового ЗСУ через стан здоров'я перевели до іншої військової частини. Там він мав отримати направлення на долікування, але йому наказали йти в зону бойових дій. Оскільки чоловік відмовився виконувати наказ, через деякий час почався суд. Проте врешті-решт суддя став на сторону військового.

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