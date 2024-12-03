Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Военный отказался выполнить приказ командира — решивший суд arrow

Военный отказался выполнить приказ командира — решивший суд

3 декабря 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал военного ВСУ, который отказался выполнять приказ командира
Украинский военный в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Староконстантине Хмельницкой области судили военного, который отказался выполнить приказ командира поехать в другую воинскую часть. Мужчина утверждал, что у него проблемы со здоровьем, но результаты ВВК показали, что он годен к службе. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, житель Староконстантинова, мобилизованный в марте 2022 года, проходил военную службу. В августе 2023 года солдат отказался выполнить приказ командира, который предусматривал отправку бойца в другую воинскую часть. Свой отказ мужчина объяснил ухудшением состояния здоровья. В связи с этим против него было возбуждено уголовное производство по факту неповиновения.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину в отказе выполнить боевой приказ, однако просил учесть обстоятельства. Он отметил, что в феврале его уже направляли на выполнение боевого задания, но из-за проблем со спиной и коленями его вернули в воинскую часть.

Во время рассмотрения дела судья Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области приняла во внимание заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая в июле 2023 года признала солдата пригодным к военной службе. По мнению судьи, обвиняемый не предоставил убедительных доказательств об ухудшении состояния здоровья.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении неповиновения и вынес приговор — 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно стало известно, что один из военных покинул базовый лагерь на линии фронта, поскольку его подразделение уже не имело оружия, чтобы противостоять обстрелам россиян. Затем он снова вернулся на службу, однако за совершенное суд лишил мужчину свободы на два года.

Также мы сообщали еще об одном случае, когда военного ВСУ из-за состояния здоровья перевели в другую воинскую часть. Там он должен был получить направление на лечение, но ему приказали идти в зону боевых действий. Поскольку мужчина отказался выполнять приказ, спустя некоторое время начался суд. Однако в конце концов судья встал на сторону военного.

суд ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Военный отказался выполнить приказ командира — решивший суд

01:30 Есть ли дезертиры среди воинов ВСУ в Польше, ответил министр

00:34 Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым

00:30 Что изменится в работе ТЦК к Новому году 2025 — все о повестках

00:14 Меню на Рождество 2024 — 12 блюд на Сочельник

2 декабря 2024

23:55 Отключение света в Киеве — когда будут ограничения завтра

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

22:33 Сколько воинов вернулось на фронт после СОЧ

22:33 Брату без вести пропавшего воина не дали отсрочку — решение суда

21:57 Военный из Одесчины убил друга за его поведение — приговор суда

01:32 Военный отказался выполнить приказ командира — решивший суд

01:30 Есть ли дезертиры среди воинов ВСУ в Польше, ответил министр

00:34 Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым

00:30 Что изменится в работе ТЦК к Новому году 2025 — все о повестках

00:14 Меню на Рождество 2024 — 12 блюд на Сочельник

2 декабря 2024

23:55 Отключение света в Киеве — когда будут ограничения завтра

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

22:33 Сколько воинов вернулось на фронт после СОЧ

22:33 Брату без вести пропавшего воина не дали отсрочку — решение суда

21:57 Военный из Одесчины убил друга за его поведение — приговор суда

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК