Суд наказал военного ВСУ, который отказался выполнять приказ командира

Украинский военный в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Староконстантине Хмельницкой области судили военного, который отказался выполнить приказ командира поехать в другую воинскую часть. Мужчина утверждал, что у него проблемы со здоровьем, но результаты ВВК показали, что он годен к службе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель Староконстантинова, мобилизованный в марте 2022 года, проходил военную службу. В августе 2023 года солдат отказался выполнить приказ командира, который предусматривал отправку бойца в другую воинскую часть. Свой отказ мужчина объяснил ухудшением состояния здоровья. В связи с этим против него было возбуждено уголовное производство по факту неповиновения.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину в отказе выполнить боевой приказ, однако просил учесть обстоятельства. Он отметил, что в феврале его уже направляли на выполнение боевого задания, но из-за проблем со спиной и коленями его вернули в воинскую часть.

Во время рассмотрения дела судья Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области приняла во внимание заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая в июле 2023 года признала солдата пригодным к военной службе. По мнению судьи, обвиняемый не предоставил убедительных доказательств об ухудшении состояния здоровья.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении неповиновения и вынес приговор — 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно стало известно, что один из военных покинул базовый лагерь на линии фронта, поскольку его подразделение уже не имело оружия, чтобы противостоять обстрелам россиян. Затем он снова вернулся на службу, однако за совершенное суд лишил мужчину свободы на два года.

Также мы сообщали еще об одном случае, когда военного ВСУ из-за состояния здоровья перевели в другую воинскую часть. Там он должен был получить направление на лечение, но ему приказали идти в зону боевых действий. Поскольку мужчина отказался выполнять приказ, спустя некоторое время начался суд. Однако в конце концов судья встал на сторону военного.