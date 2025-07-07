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Військовий вчинив СЗЧ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 01:32
Суд позбавив волі військового, який вчинив СЗЧ
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області судили військовослужбовця ЗСУ, який вчинив СЗЧ та перебував поза служби 9 місяців. За це йому призначили суворе покарання.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець самовільно залишив місце служби 7 серпня 2024 року та понад дев’ять місяців перебував поза розташуванням своєї військової частини — аж до 23 травня 2025-го.

Під час розгляду справи у суді чоловік визнав свою вину та висловив каяття. Він зазначив, що служить в армії з 2015 року, має статус учасника бойових дій, однак за останній період зазнав значного морального та фізичного виснаження, а також зіткнувся з проблемами зі здоров’ям.

Рішення суду

Суддя Яворівського районного суду Львівської області, Наталія Кондратьєва, визнала чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини на тривалий термін, що перевищує три доби (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).

Як покарання суд призначив йому п’ять років позбавлення волі. При цьому вирок наразі не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львівській області судили військового, який вчинив аж три СЗЧ. За це йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Сумській області теж відбувся суд над військовим, який вчинив СЗЧ і заявив, що не буде повертатися на службу.

суд армія військові війна в Україні СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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