Суд лишил свободы военного, совершившего СОЧ

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львовской области судили военнослужащего ВСУ, который совершил СОЧ и находился вне службы 9 месяцев. За это ему назначили суровое наказание.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий самовольно оставил место службы 7 августа 2024 года и более девяти месяцев находился вне расположения своей воинской части — вплоть до 23 мая 2025-го.

При рассмотрении дела в суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он отметил, что служит в армии с 2015 года, имеет статус участника боевых действий, однако за последний период испытал значительное моральное и физическое истощение, а также столкнулся с проблемами со здоровьем.

Решение суда

Судья Яворивского районного суда Львовской области, Наталья Кондратьева, признала мужчину виновным в самовольном оставлении воинской части на длительный срок, превышающий трое суток (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины).

В качестве наказания суд назначил ему пять лет лишения свободы. При этом приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что во Львовской области судили военного, который совершил аж три СОЧ. За это ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Сумской области тоже состоялся суд над военным, который совершил СОЧ и заявил, что не будет возвращаться на службу.