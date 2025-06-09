Суд покарав військового, який вчинив СЗЧ і відмовився від служби

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

В Сумській області судили військового, який самовільно залишив частину і заявив, що не буде повертатися на службу. Як результат, його звинуватили у дезертирстві і призначили покарання.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовця було призначено навідником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 10 січня 2025 року.

У подальшому він залучався до виконання завдань у межах угруповання військ "Курськ". Однак уже 26 січня самовільно залишив місце тимчасової дислокації підрозділу та вирушив до Конотопа, де перебував до 1 лютого.

Після затримання військовому запропонували добровільно повернутися до служби, проте він категорично відмовився, не надавши жодних пояснень, і подав відповідний рапорт.

"Таким чином, упродовж часу від 12:00 26.01.2025 до 13:00 1.02.2025 підсудний обов’язки військової служби не виконував, а займався власними справами, перебуваючи переважну більшість часу за місцем свого проживання в м. Конотоп", — сказано у матеріалах.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений повністю визнав свою провину, однак відмовився давати свідчення. Його дії кваліфікували як дезертирство.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України — дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду. Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області судили військово, який вчинив СЗЧ, після чого повернувся, а потім скоїв ще одне СЗЧ. За це його позбавили волі більше ніж на 5 років.

Також ми повідомляли, як за допомогою застосунку "Армія+" повернутися із СЗЧ.