Суд наказал военного, который совершил СОЧ и отказался от службы

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

В Сумской области судили военного, который самовольно оставил часть и заявил, что не будет возвращаться на службу. Как результат, его обвинили в дезертирстве и назначили наказание.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий был назначен наводчиком 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 7-й механизированной роты 10 января 2025 года.

В дальнейшем он привлекался к выполнению задач в рамках группировки войск "Курск". Однако уже 26 января самовольно покинул место временной дислокации подразделения и отправился в Конотоп, где находился до 1 февраля.

После задержания военному предложили добровольно вернуться к службе, однако он категорически отказался, не предоставив никаких объяснений, и подал соответствующий рапорт.

"Таким образом, в течение времени с 12:00 26.01.2025 до 13:00 1.02.2025 подсудимый обязанности военной службы не выполнял, а занимался собственными делами, находясь большую часть времени по месту своего проживания в г. Конотоп", — сказано в материалах.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину, однако отказался давать показания. Его действия квалифицировали как дезертирство.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 408 Уголовного кодекса Украины — дезертирство, совершенное в условиях особого периода. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области судили военнослужащего, который совершил СВЧ, после чего вернулся, а затем совершил еще одно СВЧ. За это его лишили свободы более чем на 5 лет.

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