Суд покарав військового, який завдав удару ножем чоловіку, захищаючи свою дружину

Військовий у кайданках. Фото: Мережа права

Військовий у перший день відпустки спричинив різанину під час захисту дружини, за що суд його покарав. Відомо, що потерпілий напав його жінку, погрожуючи розправою.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченим є уродженець Єнакієвого Донецької області — військовослужбовець, раніше не судимий. За даними слідства, 18 серпня 2023 року близько 16:30 він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс потерпілому удар ножем у грудну клітку.

Як пояснив сам обвинувачений, події розгорталися у перший день його відпустки, коли він вживав алкогольні напої. Раптом у двері квартири постукали, і його дружина пішла відчинити. За мить він почув глухий удар і її крик. Вибігши з кухні, чоловік побачив дружину, що лежала на підлозі, а незнайомець бив її ногами. У його руці виднілося щось схоже на ніж.

У пориві захисту дружини обвинувачений схопив ніж і кинувся на нападника. Між чоловіками зав’язалася сутичка, у ході якої військовий завдав удару ножем. Через деякий час потерпілий відступив і вийшов на вулицю, продовжуючи погрожувати.

Після повернення до квартири дружина обвинуваченого викликала "швидку" та поліцію. Приблизно через десять хвилин, спускаючись разом із правоохоронцями, обвинувачений помітив потерпілого, який сидів на лавці біля під’їзду і знову виголошував погрози на адресу його дружини.

Раніше між ними не було знайомства. Обвинувачений знав лише, що цей чоловік виконував ремонт у помешканні дружини, але вона не розрахувалася за роботу через її незадовільну якість, оплативши лише матеріали. За словами військового, він лише хотів нейтралізувати загрозу, тобто — заспокоїти нападника.

Рішення суду

У вівторок, 28 січня, Гребінківський районний суд у Полтавській області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому було призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Крім того, суд зобов’язав засудженого відшкодувати потерпілому витрати на правову допомогу та моральну шкоду на загальну суму 110 тисяч гривень.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області покарав військового, який самовільно залишив військову частину. Зокрема, він не повернувся із законної відпустки.

Також ми повідомляли, у Пирятині Полтавської області обрали захід 40-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві військового ТЦК. Він перебуватиме під вартою до 1 квітня 2025 року без права внесення застави.