Суд наказал военного, который нанес удар ножом мужчине, защищая свою жену

Военный в наручниках. Фото: Сеть права

Военный в первый день отпуска совершил резню во время защиты жены, за что суд его наказал. Известно, что потерпевший напал на его женщину, угрожая расправой.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемым является уроженец Енакиево Донецкой области — военнослужащий, ранее не судимый. По данным следствия, 18 августа 2023 года около 16:30 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему удар ножом в грудную клетку.

Как пояснил сам обвиняемый, события разворачивались в первый день его отпуска, когда он употреблял алкогольные напитки. Вдруг в дверь квартиры постучали, и его жена пошла ее открыть. Через мгновение он услышал глухой удар и ее крик. Выбежав из кухни, мужчина увидел жену, лежащую на полу, а незнакомец бил ее ногами. В его руке было что-то похожее на нож.

В порыве защиты жены обвиняемый схватил нож и бросился на нападающего. Между мужчинами завязалась стычка, в ходе которой военный нанес удар ножом. Через некоторое время потерпевший отступил и вышел на улицу, продолжая угрожать.

После возвращения в квартиру жена обвиняемого вызвала "скорую" и полицию. Примерно через десять минут, спускаясь вместе с правоохранителями, обвиняемый заметил потерпевшего, который сидел на скамейке у подъезда и снова произносил угрозы в адрес его жены.

Ранее между ними не было знакомства. Обвиняемый знал лишь, что этот человек выполнял ремонт в квартире жены, но она не рассчиталась за работу из-за ее неудовлетворительного качества, оплатив только материалы. По словам военного, он лишь хотел нейтрализовать угрозу, то есть — успокоить нападающего.

Решение суда

Во вторник, 28 января, Гребенковский районный суд в Полтавской области признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшему расходы на правовую помощь и моральный ущерб на общую сумму 110 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, недавно мы писали, что Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области наказал военного, который самовольно оставил воинскую часть. В частности, он не вернулся из законного отпуска.

Также мы сообщали, в Пирятине Полтавской области избрали меру 40-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве военного ТЦК. Он будет находиться под стражей до 1 апреля 2025 года без права внесения залога.