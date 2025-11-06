Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 10:00
Оновлено: 10:42
Покровський напрямок — яка ситуацію 6 листопада
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів про актуальну ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, нині там ситуація доволі складна.

Про це Данило Борисенко заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

Військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що на сьогодні ситуація на Покровському напрямку справді дуже складна. Адже, за його словами, залучено багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати.

Військовий поінформував, що за минулу добу на Покровському напрямку відбулося більш ніж 90 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

"Ситуація справді дуже складна, і з нашого боку основна складність в тому, що залучена велика кількість різних підрозділів. Як ЗСУ, так і Національної гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецпризначенців", — зазначив Борисенко.

Водночас він додав, що через це важко синхронізувати дії всіх бійців з різних підрозділів.

"І дуже відповідально і дуже важливо синхронізувати дію всіх відповідальних і всіх підрозділів для того, щоб проводити й ударно-пошукові дії, і блокування підрозділів нашого противника, просування в межах міста Покровськ і перерізати йому логістичні дії та можливості. І полювати за точками зльоту його пілотів", — пояснив військовий.

Раніше у Генштабі розповіли про оперативну ситуацію на Покровському напрямку.

Також у Генштабі заявляли, що російські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку.

ЗСУ обстріли війна в Україні ситуація на фронті Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації