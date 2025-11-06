Покровський напрямок — яка ситуацію 6 листопада

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів про актуальну ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, нині там ситуація доволі складна.

Про це Данило Борисенко заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 6 листопада.

Військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що на сьогодні ситуація на Покровському напрямку справді дуже складна. Адже, за його словами, залучено багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати.

Військовий поінформував, що за минулу добу на Покровському напрямку відбулося більш ніж 90 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

"Ситуація справді дуже складна, і з нашого боку основна складність в тому, що залучена велика кількість різних підрозділів. Як ЗСУ, так і Національної гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецпризначенців", — зазначив Борисенко.

Водночас він додав, що через це важко синхронізувати дії всіх бійців з різних підрозділів.

"І дуже відповідально і дуже важливо синхронізувати дію всіх відповідальних і всіх підрозділів для того, щоб проводити й ударно-пошукові дії, і блокування підрозділів нашого противника, просування в межах міста Покровськ і перерізати йому логістичні дії та можливості. І полювати за точками зльоту його пілотів", — пояснив військовий.

Раніше у Генштабі розповіли про оперативну ситуацію на Покровському напрямку.

Також у Генштабі заявляли, що російські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку.