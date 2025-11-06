Покровское направление — какая ситуация 6 ноября

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал об актуальной ситуации на Покровском направлении. По его словам, сейчас там ситуация довольно сложная.

Об этом Даниил Борисенко заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 6 ноября.

Военный о ситуации на Покровском направлении

Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что на сегодня ситуация на Покровском направлении действительно очень сложная. Ведь, по его словам, привлечено много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.

Военный сообщил, что за минувшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

"Ситуация действительно очень сложная, и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ, так и Национальной гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев", — отметил Борисенко.

В то же время он добавил, что в связи с этим трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.

"И очень ответственно, и очень важно синхронизировать действие всех ответственных и всех подразделений для того, чтобы проводить и ударно-поисковые действия, и блокирование подразделений нашего противника, продвижение в пределах города Покровск и перерезать ему логистические действия и возможности. И охотиться за точками взлета его пилотов", — объяснил военный.

