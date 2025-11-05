Бои в Покровске и Мирнограде - в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ в Покровске. Фото: instagram.com/libkos

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы окружении украинских сил в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В ведомстве отметили, что ситуация контролируемая, хотя враг активно пытается просачиваться в Покровск и закрепиться в городе.

Об этом говорится в официальном заявлении Генерального штаба от 5 ноября.

В Генштабе опровергли окружение Покровска и Мирнограда

По данным военного командования, российские силы пытаются просачиваться в Покровск и накапливаться в городе, однако Силы обороны блокируют врага и противодействуют закреплению штурмовых групп пехоты РФ.

В районе Покровска действуют штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, подразделения ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. К обороне также привлечены дополнительные силы, укрепляющие позиции в городе.

"Только за минувшие сутки в районе Покровска наши воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчиков ранены. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях. В общем, с начала недели на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мото-техники, танк и боевая бронированная машина", — сообщили в Генштабе.

Украинские силы ведут инженерные работы для укрепления оборонительных позиций, а также защищают логистические маршруты, обеспечивающие поддержку и снабжение защитников города.

Параллельно также продолжается Добропольская операция. За минувшие сутки украинские штурмовые подразделения продвинулись на отдельных участках от 100 до 700 метров.

По состоянию на 5 ноября 2025 года украинские силы освободили 188,9 км² территории и зачистили 249,9 км² от диверсионно-разведывательных групп врага.

Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинские защитники срывают планы врага по окружению Покровска.

А также сообщалось, что Россия распространяет фейки о ситуации в Покровске, созданные с помощью ИИ.