Бої у Покровську та Мирнограді — у Генштабі зробили заяву

Бійці ЗСУ у Покровську. Фото: instagram.com/libkos

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито оточення українських сил у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У відомстві наголосили, що ситуація контрольована, хоча ворог активно намагається просочуватися в Покровськ та закріпитися в місті.

Про це йдеться в офіційній заяві Генерального штабу від 5 листопада.

У Генштабі спростували оточення Покровська і Мирнограда

За даними військового командування, російські сили намагаються просочуватися в Покровськ та накопичуватися в місті, однак Сили оборони блокують ворога та протидіють закріпленню штурмових груп піхоти РФ.

У районі Покровська діють штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, підрозділи ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. До оборони також залучені додаткові сили, що укріплюють позиції в місті.

"Тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях. Загалом, з початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина", — повідомили у Генштабі.

Українські сили ведуть інженерні роботи для зміцнення оборонних позицій, а також захищають логістичні маршрути, що забезпечують підтримку та постачання захисників міста.

Паралельно також триває Добропільська операція. За минулу добу українські штурмові підрозділи просунулися на окремих ділянках від 100 до 700 метрів.

Станом на 5 листопада 2025 року українські сили звільнили 188,9 км² території та зачистили 249,9 км² від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Заява Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що українські захисники зривають плани ворога щодо оточення Покровська.

А також повідомлялося, що Росія поширює фейки про ситуацію у Покровську, створені за допомогою ШІ.