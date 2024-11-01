Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд arrow

Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

1 листопада 2024 23:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд покарав військового, який після лікування не повернувся на службу
Молоток судді. Фото: stopcor.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Хмельницькій області водій ЗСУ після того, як пройшов лікування у психіатричній лікарні, не повернувся на службу та перебував вдома понад рік. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, водій окремого стрілецького батальйону оперативного командування "Захід" Дмитро Р. наприкінці жовтня 2022 року проходив курс лікування в Хмельницькому обласному медзакладі із надання психіатричної допомоги. Як сказано у документах, 11 листопада 2022 року він повинен був повернутися до військової частини, однак так і не зробив цього. Як наслідок, правоохоронці затримали його вдома 14 січня 2024 року.

На судовому засіданні Дмитро Р. повністю визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що у жовтні 2022 року повернувся з Харківської області та проходив курс лікування у медичному закладі в селі Скаржинці Хмельницького району. Після виписки вирушив додому у село Кузьмин, де працював, щоб підтримати свою сім'ю. Так відбувалось до того моменту, поки в січні 2024 року його не затримали правоохоронці.

У справі також вказано, що обвинувачений є одруженим і має на утриманні двох малолітніх дітей. Крім того, у травні 2022 року Тернопільський міськрайонний суд уже визнав його винним за аналогічне правопорушення, призначивши рік умовного покарання.

Рішення суду

Суддя Ярмолинецького районного суду Микола Баськов визнав Дмитра Р. винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також за несвоєчасне повернення на службу без поважних причин в умовах воєнного стану. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років і одного місяця позбавлення волі. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, що військовий з Полтави самовільно залишив свою частину та поїхав додому. На суді він пояснив, що зробив це через хвору матір. Як наслідок, чоловіка позбавили волі.

Також ми писали, що у Львові судили військовослужбовця через самовільне залишення частини. Таке порушення він скоїв тричі.

суд судові рішення війна в Україні ЗСУ Хмельницька область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:04 Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

1 листопада 2024

23:59 БпЛА влучив по багатоповерхівці у Сумах, є поранені — фото

23:53 Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

22:57 Поки Захід просто чекає, РФ тренує солдат з КНДР, — Зеленський

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

22:30 Мешканець Одещини сам собі зробив білий квиток — вирок суду

22:10 В Одесі пролунали вибухи

22:03 Майк Тайсон розповів, де Ф'юрі помилився в бою з Усиком

00:04 Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

1 листопада 2024

23:59 БпЛА влучив по багатоповерхівці у Сумах, є поранені — фото

23:53 Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

22:57 Поки Захід просто чекає, РФ тренує солдат з КНДР, — Зеленський

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

22:30 Мешканець Одещини сам собі зробив білий квиток — вирок суду

22:10 В Одесі пролунали вибухи

22:03 Майк Тайсон розповів, де Ф'юрі помилився в бою з Усиком

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі