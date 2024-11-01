Суд покарав військового, який після лікування не повернувся на службу

Молоток судді. Фото: stopcor.org

У Хмельницькій області водій ЗСУ після того, як пройшов лікування у психіатричній лікарні, не повернувся на службу та перебував вдома понад рік. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, водій окремого стрілецького батальйону оперативного командування "Захід" Дмитро Р. наприкінці жовтня 2022 року проходив курс лікування в Хмельницькому обласному медзакладі із надання психіатричної допомоги. Як сказано у документах, 11 листопада 2022 року він повинен був повернутися до військової частини, однак так і не зробив цього. Як наслідок, правоохоронці затримали його вдома 14 січня 2024 року.

На судовому засіданні Дмитро Р. повністю визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що у жовтні 2022 року повернувся з Харківської області та проходив курс лікування у медичному закладі в селі Скаржинці Хмельницького району. Після виписки вирушив додому у село Кузьмин, де працював, щоб підтримати свою сім'ю. Так відбувалось до того моменту, поки в січні 2024 року його не затримали правоохоронці.

У справі також вказано, що обвинувачений є одруженим і має на утриманні двох малолітніх дітей. Крім того, у травні 2022 року Тернопільський міськрайонний суд уже визнав його винним за аналогічне правопорушення, призначивши рік умовного покарання.

Рішення суду

Суддя Ярмолинецького районного суду Микола Баськов визнав Дмитра Р. винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також за несвоєчасне повернення на службу без поважних причин в умовах воєнного стану. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років і одного місяця позбавлення волі. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, що військовий з Полтави самовільно залишив свою частину та поїхав додому. На суді він пояснив, що зробив це через хвору матір. Як наслідок, чоловіка позбавили волі.

Також ми писали, що у Львові судили військовослужбовця через самовільне залишення частини. Таке порушення він скоїв тричі.