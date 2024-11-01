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Военный после лечения не вернулся в ВСУ — как наказал суд

1 ноября 2024 23:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд наказал военного, который после лечения не вернулся на службу
Молоток судьи. Фото: stopcor.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Хмельницкой области водитель ВСУ после того, как прошел лечение в психбольнице, не вернулся на службу и находился дома больше года. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, водитель отдельного стрелкового батальона оперативного командования "Запад" Дмитрий Р. в конце октября 2022 года проходил курс лечения в Хмельницком областном медучреждении по оказанию психиатрической помощи. Как сказано в документах, 11 ноября 2022 года он должен был вернуться в воинскую часть, однако так и не сделал этого. Как результат, правоохранители задержали его дома 14 января 2024 года.

На судебном заседании Дмитрий Р. полностью признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что в октябре 2022 года вернулся из Харьковской области и проходил курс лечения в медицинском учреждении в селе Скаржинцы Хмельницкого района. После выписки отправился домой в деревню Кузьмин, где работал, чтобы поддержать свою семью. Так происходило до того момента, пока в январе 2024 его не задержали правоохранители.

В деле также сказано, что обвиняемый женат и имеет на удержании двух малолетних детей. Кроме того, в мае 2022 года Тернопольский горрайонный суд уже признал его виновным за аналогичное правонарушение, назначив год условного наказания.

Решение суда

Судья Ярмолинецкого районного суда, Николай Баськов, признал Дмитрия Р. виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, а также за несвоевременный возврат на службу без уважительных причин в условиях военного положения. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что военный из Полтавы самовольно покинул свою часть и уехал домой. На суде он объяснил, что сделал это из-за мамы, которая болеет. В результате мужчину лишили свободы.

Также мы писали, что во Львове судили военнослужащего из-за самовольного ухода из части. Такое нарушение он совершил трижды.

суд судебные решения война в Украине ВСУ Хмельницкая область

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