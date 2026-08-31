Росіяни йдуть на війну проти України заради грошей, заявив військоий

Український військовий. Фото: скриншот з ефіру

Штурмовик спецпідрозділу ГУР МО України з позивним "Птах" заявив, росіяни йдуть воювати проти України заради грошей. Зокрема, таке однакове пояснення дали троє окупантів, яких військовий разом з побратимами взяли в полон під одного з останніх завдань.

Про це боєць "Артану" розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Чому росіяни йдуть на війну проти України

За словами військового, на запитання, навіщо росіянам прийшли воювати в Україну, всі троє окупантів дали однакову відповідь про потребу в грошах. "Птах" зазначив, що росіяни свідомо обрали ризикувати життям заради цього.

Водночас після потрапляння в полон росіяни, за словами військового, швидко стають покірними. Також "Птах" розповів, що полонених годують, надають їм медичну допомогу та людські умови перебування.

Військовослужбовець "Артану" наголосив, що своїм ставленням до полонених українці показують, чим відрізняються від росіян.

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"Ми — люди, відповідно у нас і умови інші. Хоча вони на це не заслуговують", — наголосив "Птах".

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними WSJ, Росія готується до нової хвилі мобілізації. Зокрема, російські офіцери контролювали проведення навчань з підготовки мешканців до мобілізації.

Також ми писали, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя днями стверджував, що жодної мобілізації в Росії не планується.