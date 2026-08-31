Россияне идут на войну против Украины ради денег, заявил военный

Украинский военный. Фото: скриншот из эфира

Штурмовик спецподразделения ГУР МО Украины с позывным "Птах" заявил, что россияне идут воевать против Украины ради денег. В частности, такое одинаковое объяснение дали трое оккупантов, которых военный вместе с соратниками взяли в плен во время одного из последних заданий.

Об этом боец "Артана" рассказал в интервью для Новини.LIVE.

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Почему россияне идут на войну против Украины

По словам военного, на вопрос, зачем россияне приехали воевать в Украину, все трое оккупантов дали одинаковый ответ о необходимости заработать деньги. "Птах" отметил, что россияне сознательно решили рисковать жизнью ради этого.

В то же время после попадания в плен россияне, по словам военного, быстро становятся покорными. Также "Птах" рассказал, что пленных кормят, оказывают им медицинскую помощь и обеспечивают достойные условия пребывания.

Военнослужащий "Артана" подчеркнул, что своим отношением к пленным украинцы показывают, чем отличаются от россиян.

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"Мы — люди, соответственно, у нас и условия другие. Хотя они этого не заслуживают", — подчеркнул "Птах".

Как сообщали Новини.LIVE, по данным WSJ, Россия готовится к новой волне мобилизации. В частности, российские офицеры контролировали проведение учений по подготовке жителей к мобилизации.

Также мы писали, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на днях утверждал, что никакой мобилизации в России не планируется.