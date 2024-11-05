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Військовий не отримав виплати після поранення — що вирішив суд

5 листопада 2024 07:21
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд зобов'язав військову частину виплатити кошти військовому, який отримав поранення на фронті
Засідання суду. Ілюстративне фото: tv3.lt
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ветеран російсько-української війни отримав важкі поранення на Донбасі, але йому не надали додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Чоловік звернувся до суду, після чого суддя поставив остаточну крапку у цьому питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, до суду звернувся ветеран, якого у вересні 2022 року серйозно поранили під час артилерійського обстрілу на території Краматорського району Донецької області. У рішенні, оприлюдненому в судовому реєстрі в листопаді 2024 року, зазначено, що військовослужбовець отримав, зокрема, тяжке кульове поранення в потиличну частину голови, після якого він деякий час перебував у комі. Після лікування, що тривало кілька місяців, у грудні 2022 року його було визнано непридатним до військової служби та знято з військового обліку.

У документах сказано, що військова частина бійця не виплатила йому належних бойових виплат за період, коли він перебував на лікуванні та проходив реабілітацію із січня по липень 2024 року. Ветеран розраховував на щомісячні виплати в розмірі 100 тисяч гривень, пропорційно часу, проведеному на відновленні здоров'я, пов'язаному з бойовими травмами. І оскільки цього не сталося, він подав позов до суду.

Рішення суду

Справу розглядав суддя Львівського окружного адміністративного суду Роман Брильовський, який уважно ознайомився з аргументами сторін і дослідив надані матеріали. Особливу увагу він приділив медичним випискам позивача, які підтверджують, що через серйозне поранення ветеран потребував тривалого лікування та реабілітації в медичних закладах. Документи свідчать, що із січня по липень 2024 року він перебував у реабілітаційному центрі МВС "Миргород". При цьому, як зазначено у справі, відсутні будь-які дані про нарахування йому додаткових виплат протягом цього періоду.

Суддя дійшов висновку про неправомірність бездіяльності військової частини у питанні виплат ветерану та ухвалив рішення на користь позивача. Військова частина тепер зобов’язана провести нарахування додаткових виплат за період лікування, зазначений у позові. Рішення суду поки що не набрало остаточної сили й може бути оскаржене.

Нагадаємо, що військовослужбовцям, які були поранені, контужені чи скалічені під час бойових дій на війні, нараховуються додаткові доплати. Доплата починає нараховуватися з дня початку перебування військового у лікарні, а якщо його відразу після поранення неможливо евакуювати з лінії бойового зіткнення — то безпосередньо з дня поранення.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткові доплати до офіційного грошового забезпечення. Найвищими є доплати за безпосередню участь у бойових діях на театрі воєнних дій.

суд судові рішення виплати війна в Україні ЗСУ поранення

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